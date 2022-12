Sondershausen: Besuch beim Weihnachtsmann

Eine Wanderung zum Weihnachtsmann bietet Revierleiter Ralf Hubert von Thüringen Forst und die Mitglieder des Vereins Statt Urwald - Kulturwald am Possen und Hainleite wieder an.

Sondershausen. Wer den Weihnachtsmann mal besuchen will, hat am 3. Advent dazu Gelegenheit im Possenwald.

Den Weihnachtsmann im Wald besuchen, um ihm den Wunschzettel zu überreichen, das können Kinder am dritten Advent. Der Kulturwald-Verein lädt zur Wanderung im Possenwald ein. Um 9 Uhr ist am Sonntag, 11. Dezember, Treffpunkt an der Kastanienallee auf dem Possen. Von dort führt Revierförster Ralf Hubert zum Blockhaus des Weihnachtsmannes. Dort warten neben dem Gabenbringer auch eine Königin. Anmeldung unter Tel.: 0172/3 48 03 14.