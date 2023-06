Sondershausen: Den eigenen Korb flechten

Sondershausen. Die Volkshochschule Kyffhäuserkreis zeigt, wie’s geht.

Die Volkshochschule bietet am Samstag, dem 3. Juni, von 10 bis 18 Uhr einen Kurs zum Thema „Altes Handwerk neu gedacht – Korbflechten“ an. In den Räumen in der Güntherstraße 26 in Sondershausen wird den Kursteilnehmern Wissen über das alte Handwerk der Stuhl- und Korbflechter vermittelt. Jeder Teilnehmer flechtet dabei einen Pflückkorb.

Eine Anmeldung zum gebührenpflichtigen Kurs ist erforderlich. Weitere Infos telefonisch unter (03632) 741 262.

Weitere Infos unter:https://www.vhskyff.de/