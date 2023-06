Sondershausen: Dixie erklingt im Lokschuppen

Sondershausen. Zum Bahnhofsfest in Sondershausen wird es am Abend ein Konzert organisiert durch den Jazzclub geben.

Dixieland im Lokschuppen – unter diesem Motto steht ein neues, vielversprechendes Format des Jazzclubs Sondershausen in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Residenzbahnhof zum Bahnhofsfest an diesem Samstag, 10. Juni. Geboten werde allerbeste musikalische Unterhaltung, für jung bis alt mit der Combo Gurilly, informiert der Jazzclub.

Die Combo ist aus einer ehemaligen Studentenband hervorgegangen und hat sich seitdem mit Charme und Lebensfreude in die Herzen vieler Freunde handgemachter Musik gespielt. Die Gurillys „recyceln“ die schönsten Evergreens und spielen aktuelle Hits im Dixie-Stil. Dazu gehören neben Titeln des traditionellen Oldtime Jazz auch freche Schlager, schmetternde Blasmusikstücke oder herzzerreißende Volksmusik.

Dieser besondere Gurilly-Mix öffnete Türen für zahlreiche Auftritte zum Beispiel beim Internationalen Dixielandfestival in Dresden, der Kunstfesteröffnung in Weimar oder dem Oktoberfestival in Havanna. Einigen ist Combo Gurilly vielleicht auch als Filmband in der Spielfilmkomödie „Willkommen in Kölleda“ (ARD 2012) bekannt.

Die Besetzung besteht aus „Swinging“ Jürgen Sprenger, Stephan Knoll, Rolf Holowenko und Knut Lesser.