Sondershausen: Erste-Hilfe-Kurse werden fortgesetzt

Der Kyffhäuserkreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinbewerber, die aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt werden mussten, informierte DRK-Ausbilder Sven Oesterheld. An jedem Samstag im Juni werden Kurse in der Kreisstadt angeboten für die jeweils noch Restplätze vorhanden seien. Bei Bedarf könnten zusätzliche Lehrgänge – auch in der Woche – organisiert werden, betonte Oesterheld. In Planung hätte der DRK-Kyffhäuserkreisverband zudem zwei Lehrgänge in Bad Frankenhausen. Hier müsse allerdings noch geklärt werden, in welcher Räumlichkeit diese stattfinden können. Für alle Lehrgänge würden strenge hygienische Auflagen gelten, inklusive der Einhaltung der Abstandsregeln. „Dafür haben wir eigens ein Hygienekonzept erstellt“, so der DRK-Ausbilder. Auch erhielte jeder Teilnehmer ein kostenloses Hygienepaket.

Anmeldungen sind jederzeit möglich unter der E-Mail: drk@drk-kyffhaeuserkreisverband.de oder unter Telefon: 03632/65150.