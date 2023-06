Sondershausen: Familienparty, Rollerspaß und Rockklassik

Sondershausen. „Sondershausen rollt“ soll ein neues Event für Familien werden.

Eine neue Veranstaltung bietet die Stadt Sondershausen. Erst Rollen, dann Rock ‘n’ Roll, soll es am Samstag, den 17. Juni, heißen. Als Familien-Veranstaltung ist „Sondershausen rollt“ geplant. Beginn ist punkt 10 Uhr auf dem Marktplatz und das Ende ist in der Skate-Arena geplant.

Alle Besucher jeden Alters können gemeinsam in Form einer Rallye auf Rädern durch die Innenstadt fahren. Egal ob Dreirad, Laufrad oder Rollator – erlaubt sei alles, was Räder hat und nicht motorisiert ist, heißt es in der Ankündigung. Ab 11 Uhr wartet in der Skate-Arena ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten, Wettbewerben, Musik und Essen auf alle Besucher. „Mit ‘Sondershausen rollt’ möchten wir unser Veranstaltungsrepertoire für die Stadt Sondershausen erweitern und hoffen, dass alle Besucher viel Spaß daran haben werden“, erklärte Sondershausens Kulturmanagerin Claudia Langhammer.

Am Abend wird es dann noch einen weiteren, nun musikalischen Höhepunkt geben. Im Schlosshof wird das Loh-Orchester ein kostenfreies Konzert als Auftakt zu den Schlossfestspielen geben „Rock meets Loh-Orchestern“. Julian Gaudiano leitet das Konzert, das um 20 Uhr beginnt. Zu hören sind neben dem Orchester als Solisten auch Rina Hirayama, Anja Daniela Wagner, Ruud van Overdijk und Marvin Scott.