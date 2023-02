Sondershausen: Frauenberg bei Nacht erkunden

Sondershausen. Eine Wanderung mit Meditation bietet die Natur- und Landschaftsführerin Maria Müllner am 4. März auf den Frauenberg an.

Die mystische Seite des Frauenberges können Interessierte bei einer Nachtwanderung am Samstag, 4. März, ab 19 Uhr, mit der Natur- und Landschaftsführerin Maria Müllner entdecken. Treffpunkt der Teilnehmer ist an der Kirche St. Petri in Jechaburg.

Erwachsene und Jugendliche ab einem Alter von 16 Jahren sind eingeladen zu einer „Mystic moonshine and Boomwhacker Meditation“ auf dem Frauenberg. Während der drei- bis vierstündigen Tour können die Teilnehmer mit Hilfe der Meditation zur Ruhe kommen und interessante Einblicke gewinnen.

Die Wanderung ist mittelschwer; eine gute Grundkondition und Trittsicherheit sind Voraussetzung. Die Teilnehmer sollten an witterungsgerechte Kleidung denken, eine Stirnlampe, genügend Trinken und bei Bedarf Marschverpflegung sowie eine Sitzunterlage. Die Kosten für die Veranstaltung betragen 15 Euro pro Person. Es gibt einen Treuepass und Familien-, Gruppen- oder Sozialrabatt. Da die Wanderung auf maximal zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschränkt ist, wird um Anmeldung unter Telefon: 0163/ 6 27 3 2 58, gerne auch per Whatsapp oder Signal oder per E-Mail: ezw_maria_muellner@gmx.de gebeten.