Sondershausen-Gutschein entwickelt sich zum Renner

520 Sondershausen-Gutscheine sind seit November 2019 bereits über den Ladentisch der Tourist-Information in der Musikstadt gegangen. Fast 4700 Euro wurden damit in knapp vier Monaten eingenommen. Das ist aus Sicht von Marcus Strunck, dem Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft von Sondershausen ein erfreulicher Start für die Wertbon-Aktion. Damit wollen Stadtverwaltung und Gewerbetreibende versuchen, den Umsatz im städtischen Einzelhandel anzukurbeln. Besonders gefragt waren die Gutscheine im Wert von zehn Euro. Sie wurden rund 420 mal verkauft. Der Fünf-Euro-Bon fand dagegen nur etwa 100 Käufer.

Bis zu 25.000 Euro sollen innerhalb des ersten Jahres erzielt werden, so Struncks Vorausschau. Dabei stützt er sich nicht nur auf die Zahlen aus der Startphase in Sondershausen. In die Prognose seien auch Erfahrungen aus anderen vergleichbaren Städten, die schon Gutscheine vertreiben, eingeflossen.

39 Sondershäuser Unternehmen bieten derzeit bereits ihre Dienstleistungen oder Waren gegen den von der Stadt herausgegebenen Gutschein an. „Nachdem die Aktion nun gleich von Beginn an so gut läuft, fassen hoffentlich noch mehr Gewerbetreibende den Entschluss sich zu beteiligen“, ruft Strunck auf. Für die Unternehmen bedeute es keinen großen Aufwand. Die Stadt kümmere sich um Vermarktung und Abrechnung, die Geschäftsleute müssten nur die Rückmeldung liefern, wenn bei ihnen mit Gutscheinen bezahlt werde.

Strunck schätzt ein, dass sich über den Verkauf der Gutscheine zusätzliche Einnahmen für die Gewerbetreibenden in der Stadt ergeben. Für das Stadtmarketing bringt die Aktion den Effekt, das sich Sondershausen mit den Gutscheinen als lebendige Stadt präsentieren kann und gleichzeitig sichergestellt ist, dass der damit verbundene Geldkreislauf in der Runde der beteiligten Unternehmen aus der Stadt verbleibt.