Sondershausen im närrischen Umzugsfieber

Im Gegensatz zu einigen anderen Karnevalshochburgen, in denen der Umzug am Faschingssonntag auf Grund des Sturmtiefs Yulia ausfallen musste, kamen die Sondershäuser Narren am Montag voll auf ihre Kosten. Der Rosenmontagsumzug durch die Innenstadt startete wie geplant um 9.30 Uhr.

Um 7.30 Uhr ist es am Rosenmontag noch ruhig in der Sondershäuser Innenstadt. Außer der Bühne am Marktplatz, einigen Verkaufsständen und Absperrgittern an der geplanten Umzugsstrecke, zeugt noch nicht viel vom bevorstehenden Rosenmontagsumzug. Im Prinzessinnen-Garten oberhalb der Alten Wache herrscht schon rege Betriebsamkeit. Mitglieder des DRK-Kyffhäuserkreisverbands und des Technischen Hilfswerks haben dort ihre Einsatzzentrale errichtet und bereiten sich auf das Großereignis vor. Einsatzleiter ist Sven Oesterheld, Zugführer vom Sanitäts- und Betreuungszug des Kyffhäuserkreises. Er kann auf die Hilfe von 23 Einsatzkräften zurückgreifen, zwölf vom DRK und elf vom THW.

Zur Absicherung des Umzuges stehen ihnen zwei Krankenwagen sowie zwei Quads zur Verfügung. Gerade der Einsatz letztgenannter hätte sich in den vergangenen Jahren bewährt, sagt Oesterheld. Mit den Quads käme man im Notfall ohne größere Probleme auf der Umzugsstrecke voran, um schnell Erste Hilfe leisten zu können. Dazu sind noch einige Teams zu Fuß unterwegs. Die Einsatzkräfte habe man im Stadtgebiet so verteilt, dass man bei Bedarf innerhalb von fünf bis sieben Minuten jeden Punkt der Umzugsstrecke erreichen könne, erklärt Oesterheld. Gegen 9 Uhr schickt er seine Einsatzkräfte auf den Weg, ihre Posten zu beziehen.

Auf dem Marktplatz endete der Umzug, die Party ging aber noch weiter bis 14 Uhr. Foto: Christoph Vogel

Eine halbe Stunde später geht das Spektakel los. In der ganzen Innenstadt sind Karnevalsmusik und die Schlachtrufe der 17 am Umzug beteiligten Vereine zu hören. „Stocksen-Wipperau“, „Kirchengel Helau“ oder „Waldhauen – Halli? Hallo!“ schallt es durch die Straßen und Gassen. Gesäumt ist die Strecke von vielen Anhängern des närrischen Treibens. Auch sie sind zum größten Teil wie die Karnevalisten in Kostümen, bunt und schrill gekleidet unterwegs. Regenschirme verkehrt herum gehalten, zum Auffangen des Wurfgutes aus den Prunkwagen, sind viele zu sehen. Und was nicht auf Anhieb den Weg in Schirme oder aufgehaltene Taschen findet, wird von den Kindern mit großer Begeisterung schnell aufgesammelt.

Das Ziel des Rosenmontagsumzugs ist der Marktplatz. Hier wartet das närrische Volk schon gespannt auf die Ankunft der Festwagen, Kutschen und Laufgruppen.

Auf der Bühne am Markt stehen Stefan Pabst und Marcel Kirchner mit Mikrofonen ausgestattet bereit. Die Karnevalisten vom Bergaer Karnevalsverein moderieren die eintreffenden Prunkwagen und Laufgruppen an und bitten die Prinzen- und Kinderprinzenpaare aller Vereine unter großem Beifall der Zuschauermenge auf die Bühne.

Während von den Moderatoren noch das eine oder andere kurze Interview geführt wird, fliegt nicht nur Süßes und Kamelle von den Festwagen in die Menschenmenge, auch die eine oder andere Konfettikanone wird gezündet. Tanz- und Showgarden zeigen zudem ihr Können beim karnevalistischen Tanz.

Kurz nach 12 Uhr trifft auch der letzte Karnevalsverein auf dem Marktplatz ein. Die letzten Fahrzeuge sind allerdings die der Einsatzkräfte der Feuerwehren Sondershausen Mitte, Bebra, Jecha und Stockhausen, die die Polizei bei der Absicherung unterstützten sowie des DRK. „Gut, dass es Euch gibt“, werden auch sie von den Moderatoren willkommen geheißen.

Alle Prinzen- und Kinderprinzenpaare versammelten sich nach dem Umzug im Carl-Schroeder-Saal für das obligatorische gemeinsame Gruppenbild. Foto: Christoph Vogel

Aus Sicht der Polizei sei es während des Umzugs sehr ruhig geblieben, sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Kyffhäuser, Karl-Heinz Schmid. Einzig eine leichte Körperverletzung bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hatte die Polizei bis 13.30 Uhr zu vermelden. Karl-Heinz Schmid lobte die gute Organisation sowie das städtische Sicherheitskonzept. Dass man nicht auf alles vorbereitet sein könne, zeigte sich am späten Nachmittag, als in Hessen ein Mann ein Auto in den Rosenmontagsumzug steuerte und mehrere Menschen verletzte.