20190208 / Sportzentrum Am Göldner in Sondershausen soll für 5 Millionen Euro saniert werden / im Bild: Fotograf: Dirk Bernkopf Tel. +49 (0)174 31 65 853

Sondershausen. Am Samstag, 14. Dezember, können Interessierte schon mal beim Abbau der Sitze im Stadion Am Göldner helfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen kann mit Stadion-Sanierung beginnen

Die Arbeiten zur Generalsanierung der Sportanlagen am Sondershäuser Göldner können beginnen. Die Stadt hat den Bewilligungsbescheid über die Summe von 3.948.000 Euro erhalten, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Der Zuwendungsbescheid des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung ermöglicht es, die ersten Bauleistungen in der Stadtratssitzung im Januar zu vergeben.

Der Baubeginn mit dem Abriss der alten Tribüne ist für Mitte Februar geplant, heißt es weiter. Die Gesamtbaukosten belaufen sich derzeit auf rund 4,9 Millionen Euro und könnten so zu etwa 80 Prozent durch die Bundesmittel finanziert werden. Die Kommune müsse rund 936.000 Euro aufbringen. Der Kyffhäuserkreis beteiligt sich mit rund 100.000 Euro. Er nutzt das Stadion für den Schulsport.

Unterstützt wird die Sanierung auch durch Sachleistungen der Stadtwerke Sondershausen für das Gewerk Heizung und Sonlux Lighting für das Gewerk Beleuchtung.

Die Stadt könne so die beiden Sportplätzen grundhaft sanieren und ein neues Funktionsgebäudes mit Sitztribüne für 500 Zuschauer errichten und weitere Außenanlagen umbauen, erklärte die Stadtverwaltung.

Zu einem symbolischen Baubeginn laden der BSV Eintracht Sondershausen und Bürgermeister Steffen Grimm (pl) bereits am Samstag, 14. Dezember, um 14 Uhr ins Sportzentrum ein. Dann könne jeder Interessierte beim Abschrauben der Tribünen-Sitzschalen mit anpacken.

Vor dem endgültigen Startschuss soll es im Januar noch einen öffentlichen Vorstellungstermin des Projektes geben.