Sondershausen: Kinder können Museum neu entdecken

Foto: Henning Most / Archiv

Sondershausen. Maskottchen leitet künftig Kinder durchs Sondershäuser Schlossmuseum. Interaktive Stationen laden zum Ausprobieren ein.

Die neuen Museumsangebote für Kinder werden am kommenden Mittwoch, 29. März, das erste Mal getestet. Die Klasse 3b der Östertal-Grundschule wird die sieben interaktiven Stationen unter die Lupe nehmen: den Pranger, das Wappenstempeln, Orden-Buttons herstellen, Sütterlin schreiben, Urkunden stempeln, den Webrahmen und die Ausgrabungskiste. Das kündigte die Stadtverwaltung an. Zudem seien zwei sogenannte Hands-on-Stationen in den vergangenen Monaten entstanden, bei denen das Anfassen und Erfühlen von Objekten – anders als sonst im Museum üblich – ausdrücklich erwünscht ist. Und eine kleine Überraschung erwarte die jüngsten Besucher außerdem im Schmetterlingsraum.

Ganz gezielt solle mit den neuen Stationen auf digitale Anwendungen verzichtet werden, die die Kinder heutzutage bereits in ihrer Freizeit genügend bedienen. Stattdessen habe die Idee im Mittelpunkt gestanden, einzelne Themen der Ausstellung zu vertiefen, kindgerecht zu erklären und mit interaktiven Stationen zu flankieren. Kinder ab etwa 6 Jahre sind angesprochen.

Neu ist auch das Museumsmaskottchen, das an die Sage um den Sondershäuser Frauenberg angelehnt ist: ein kleiner Schwan. Dieser leitet die kleinen Besucher durch die Ausstellung. Das Projekt wurde durch die Förderung des Bundesministeriums für Kultur und Medien und das Land Thüringen ermöglicht.