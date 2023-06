Sondershausen: Mit Kammermusik in der Cruciskirche begeistert

An der Oboe Daniel Joram, an der Klarinette Masanori Kobayashi, am Fagott Susanne Jacoby, am Horn Richaed Teufel, an der Violine Aleksandra Zubova, an der Viola Tereza Simona Luca, am Violoncello Sebastian Hennemann und am Kontrabass Stefan Blum. Der Lohn für die Musikerinnen und Musiker war begeisterter Applaus.

Das letzte Konzert in dieser Spielzeit war auch gleichzeitig einer der Höhepunkte. Bei dem dritten Kammerkonzert im Bürgersaal der Cruciskirche wurden klassische Werke von Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven von Musikern des Loh-Orchesters dargeboten. Es spielten an der Oboe Daniel Joram, an der Klarinette Masanori Kobayashi, am Fagott Susanne Jacoby, am Horn Richard Teufel, an der Violine Aleksandra Zubova, an der Viola Tereza Simona Luca, am Violoncello Sebastian Hennemann und am Kontrabass Stefan Blum. Der Lohn für die Musikerinnen und Musiker war begeisterter Applaus.