Kamila Vandlikova (links) und Lucia Fabusova Ondrova sind in der Allgemeinarztpraxis des KMG-MVZ in Sondershausen tätig.

Sondershausen: Neue Fachärztin in Hausarztpraxis

Sondershausen. Vandlikova folgt auf Ruheständlerin Eckstein.

Nachdem die Ärztin Nina Eckstein in den Ruhestand gegangen ist, komplettiert nun Kamila Vandlikova das Team der Praxis für Allgemeinmedizin des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der KMG Kliniken in Sondershausen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Zukünftig werde Kamila Vandlikova gemeinsam mit Lucia Fabusova Ondrova Patienten in der Region versorgen. Die 38-jährige Fachärztin für Allgemeinmedizin habe Humanmedizin in Brünn (Tschechische Republik) studiert und sei bereits seit 2009 in Sondershausen tätig.

Ralf Tanz, Geschäftsführer des KMG-MVZ, dankt Nina Eckstein für ihr Engagement und wünscht ihr alles Gute im Ruhestand. Zeitgleich freue er sich, dass eine versierte Nachfolgerin gefunden wurde.