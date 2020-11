Sondershausen plant neuen Kindergarten

Mit fast 210.000 Euro unterstützt der Landkreis die Stadt Sondershausen beim Aufbau eines Innenstadt-Kindergartens. Die Summe gab der Jugendhilfeausschusses des Landkreises am Montag frei. Das Geld stammt aus einem Bundesprogramm zur Erneuerung von Kindereinrichtungen. Weitere knapp 41.000 Euro sollen vom Land kommen, wenn der Freistaat das angekündigte Förderprogramm umsetzt.

Der geplante Kindergarten könnte an der Stelle einer ehemaligen Kindergartenkombination entstehen. In den 1990er-Jahren war der Kindergarten an der Schlossmauer angesichts sinkender Kinderzahlen nicht mehr notwendig. Das Haus wurde geschlossen. Ein Teil wurde von den Stadtwerken zum Verwaltungsgebäude umgebaut. Im anderen Gebäudeteil befindet sich auf zwei Etagen die Bibliothek und auch die Geschäftsstelle des Kreisverbands der Behinderten. Den Bibliotheksteil will die Stadt nun wieder herrichten und als Innenstadtkindergarten nutzen. Einen Plan, den die Stadtverwaltung schon länger hegt, denn in der Innenstadt gebe es keine Einrichtung mehr.

Allerdings muss dafür nicht nur die notwendigen Investitionssumme von rund zwei Millionen Euro aufgebracht werden. Auch für die Bibliothek suche man noch ein neues Quartier. Es gebe mehrere Optionen, beschlossen aber sei noch nichts, zumal bei allen Varianten weitere Investitionen notwendig sind, um die Räume als Bibliothek nutzen zu können, erklärte Hauptamtsleiter Stefan Aschenbrenner auf Nachfrage.

Bislang habe man sich wegen ungeklärter Details und um keine zu große Erwartungshaltung zu erzeugen, die Pläne nicht öffentlich diskutiert.

Perspektivisch aber benötige die Stadt eine weitere Einrichtung. Den Bedarf gebe es aktuell und auch in den kommenden Jahren, langfristig aber sehen die Prognosen auch für die Kreisstadt wieder sinkenden Kinderzahlen vor. Die Investition soll aber auch unter dem Aspekt des Sanierungsstaus in allen Kindertagesstätten der Stadt angegangen werden. Laufen in anderen Einrichtungen Sanierungsmaßnahmen, benötigen die betreuten Kinder Platz in anderer Einrichtung, so Aschenbrenner.