Sondershausen: Spatenstich für Berufsschul-Anbau

Der Berufsschulstandort in der Salzstraße in Sondershausen soll ausgebaut werden. Hier sollen künftig alle Berufsschüler lernen.

Sondershausen. 12,45 Millionen Euro investiert der Kyffhäuserkreis im Berufsschulzentrum.

Der Spatenstich für den Anbau an das Berufsschulzentrum in der Salzstraße wird am Freitag, 9. Juni, erfolgen. Das teilte das Landratsamt mit. Gast wird Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sein. Künftig sollen auf dem Berufsschulcampus alle Berufsschüler an einem Standort lernen.

12,45 Millionen Euro werden der Neubau und die Ausstattung kosten, die der Landkreis selbst finanziert. Eine Förderung gibt es für die Baumaßnahme nicht.