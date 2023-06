Sondershausen: Syrische Künstlerin stellt in Akademie aus

Sondershausen. Die neue Ausstellung im Café der Landesmusikakademie widmet sich den Werken von Lubna Mohaupt-Ghannoum.

Bilder der Künstlerin Lubna Mohaupt-Ghannoum sind ab 11. Juni in der Landesmusikakademie zu sehen. Die aus Syrien stammende und in Sondershausen lebende und arbeitende Künstlerin wird am Sonntag, 11. Juni, zudem zu Gast sein im Kultur-Café. Im Gespräch mit dem ehemalige Bürgermeister und Präsidiumsmitglied der Landesmusikakademie Joachim Kreyer können die Besucher ihre Werke kennenlernen und mehr über die Künstlerin erfahren. Ihre Arbeiten werden in den Sommermonaten im Café des Gästehauses zu sehen sein.

Die Künstlerin Lubna Mohaupt-Ghannoum wurde in Syrien geboren. Sie schloss den Studiengang Innenarchitektur an der Universität ihrer Heimatstadt Aleppo ab, bevor sie 2017 nach Deutschland kam. Seit 2018 arbeitet sie als Mediendesignerin bei der Druckerei Starke in Sondershausen. Sie zeichnet und gestaltet unter anderem den jährlich erscheinenden Kalender mit Stadtansichten von Sondershausen.

Das Kultur-Café findet am 11. Juni um 15 Uhr im Café des Gästehauses statt. Der Eintritt ist frei.

Noch bis einschließlich 4. Juni sind dort die großformatigen Zeichnungen und Lithographien des Gothaer Künstlers Rüdiger Franke zu sehen. Die Werke des Künstlers können auch erworben werden.