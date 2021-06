Sondershausen vergibt Planung für neuen Kindergarten

Sondershausen. Die Stadt vergibt die Planungsleistungen für den Umbau der Bibliothek.

Nächster Schritt für den Umbau der Stadtbibliothek Sondershausen: Die Planungsleistungen für das Gebäude, die Freianlagen, das Brandschutzkonzept sowie die technische Ausrüstung für den Umbau sollen in der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt am 10. Juni, 17.30 Uhr, im Carl-Schroeder-Saal vergeben werden. Für rund zwei Millionen Euro soll die Bibliothek in eine Kindertagesstätte verwandelt werden. Damit soll laut Stadtverwaltung auch die Innenstadt gestärkt werden. Geplant ist auch, die sanierte Einrichtung zu nutzen, wenn andere Kindergarten wegen Umbau zeitweise geschlossen werden müssen. Das betrifft zunächst den Kindergarten Anne Frank, der in den nächsten Jahren neu gebaut werden soll.