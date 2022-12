Sondershausen: Weihnachtskonzert mit Studio Otto

Sondershausen. Die Sägerinnen und Sänger des Gesangstudios Otto treten am 10. Dezember in der Cruciskirche auf.

Ein Weihnachtskonzert geben die Sängerinnen und Sänger des Sondershäuser Gesangstudios Otto in diesem Jahr. Am Samstag, 10. Dezember, sind die Solisten und Ensembles ab 18 Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche zu erleben. Das Weihnachtskonzert steht unter dem Titel „Oh, silent Night“. Es werden die Solisten des Gesangstudios, der Chor „Cura@Canta“ und das A-cappella-Ensemble „Serotonin“ auftreten. Die Karten sind bereits erhältlich und können im Gesangstudio, Hauptstraße 38, bei Alec Otto reserviert werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder 12 Euro, an der Abendkasse Erwachsene 18 Euro, Kinder 15 Euro.