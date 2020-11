Sondershausen: Weltladen mit neuen Öffnungszeiten im Advent

Seine Öffnungszeiten erweitert der Verein „Eine faire Welt“ für sein Ladengeschäft in Sondershausen. Um den Kunden trotz ausfallender Weihnachtsmärkte einen entspannten Einkauf von Weihnachtsdekoration, Geschenken und Leckereien zu ermöglichen, öffnet der Weltladen in der Burgstraße ab 27. November freitags im Advent zusätzlich von 10 bis 18 Uhr. Im kleinen „Indoor-Weihnachtsmarkt“ finden Besucher eine Auswahl an weihnachtlicher Nascherei, Schokoladensorten, Tee in allen Variationen sowie Kaffee aus den unterschiedlichsten Anbauländern. Aber auch Weine, exotische Gewürze, Kunsthandwerk, Schmuck, Tücher, Körbe, Taschen und Spielwaren gehören zum Sortiment. Die Lebensmittel stammen zum überwiegenden Teil aus zertifiziertem Bio-Anbau, berichtet der Verein.

Öffnungszeiten im Advent: Dienstag und Freitag 10 bis 18 Uhr. Kontakt und weitere Informationen beim Eine-Faire-Welt-Verein, faire-welt-sdh@posteo.de oder Telefon: 03632/828 73 38 zu den Öffnungszeiten.