Sondershausen: Wenn kein Dirigent dazwischen funkt

Die Originalbesetzung des Sondershäuser Streichquartetts (von links): Adrian Liviu Stanciu (Violine), Radu Stanciu (Violine), Helmut Göpel (Viola) und Hans-Ludwig Becker (Cello). Es wurde 1991 gegründet und gab in den ersten Jahren regelmäßig Konzerte im Blauen Saal im Schloss Sondershausen.

Sondershausen. Musiker des Loh-Orchesters Sondershausen sind in festen und wechselnden Besetzungen kammermusikalisch unterwegs.

Im Haus der Kunst, der Heimstatt des Loh-Orchesters, haben sich Musiker versammelt, um für ein Konzert zu proben. Außer der Tatsache, dass es sich um eine kleine Besetzung handelt, bleibt im Unterschied zu einer Orchesterprobe das Dirigenten-Pult verwaist. Die Musiker üben in Eigenregie, das ist bei Kammermusik üblich. „Das Schöne daran ist, dass nicht immer ein Dirigent dazwischen redet“, witzelt Michael Helmrath, Generalmusikdirektor des Loh-Orchesters. Er war früher Solo-Oboist bei den Münchner Philharmonikern und hat viel Kammermusik gemacht. Dass er Teile der Probe für das 2. Kammerkonzert, das am Samstag in der Cruciskirche stattfindet, besucht hat, sei die Ausnahme. Er sei von Musikern gebeten worden, ein paar Tipps zu geben. „Ich möchte aber nicht zu sehr intervenieren, das gehört sich für Kammermusik nicht“, erklärt Helmrath.

Bei Kammermusikproben und -konzerten bleibt das Dirigenten-Pult unbesetzt. Foto: Christoph Vogel