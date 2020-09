In der August-Bebel-Straße in Sondershausen wächst das Unkraut auf dem Gehweg.

Sondershausen. Die Stadt Sondershausen will ihre Straßenreinigungssatzung überarbeiten und sucht nach neuen Möglichkeiten, um für mehr Ordnung zu sorgen.

Wie oft und von wem sollen künftig Unkraut und Müll von Sondershausens Straßen und Gehwegen beseitigt werden? Und was passiert, wenn die Zuständigen ihrer Pflicht nicht nachkommen? Diese Fragen will die Stadtverwaltung in den kommenden Monaten neu verhandeln.