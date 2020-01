Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen Wochenmarkt öffnet wieder

Ab dieser Woche findet wieder regelmäßig der Wochenmarkt statt, allerdings nicht auf dem Marktplatz, sondern zunächst einmal in der Fußgängerzone in Sondershausen, informiert Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Beginn ist am Dienstag und am Freitag jeweils um 8 Uhr. Angeboten werden Obst und Gemüse, Wurst- und Fleischwaren, Eier, Frischgeflügel (nur freitags), Fisch, Backwaren und Waren des täglichen Bedarfs. Bei außerordentlichen Witterungsverhältnissen muss der Wochenmarkt vorzeitig schließen oder kann ganz aufgehoben werden. Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Sondershausen, bei der Marktmeisterin vor Ort oder unter 03632/62 21 86 bzw. 0151/11 72 33 26.