Die Sonne geht am Horizont hinter dem Panorama Museum in Bad Frankenhausen unter.

Bad Frankenhausen. Trotz Corona können sich die Thüringer an der Schönheit der Natur erfreuen – hier der Sonnenuntergang hinterm Panoromamuseum in Bad Frankenhausen.

Sonnenuntergang hinterm Panorama-Museum

Als riesiger Feuerball geht die Sonne am Horizont hinter dem Panorama-Museum unter. Das Foto wurde südlich von Artern aus einer Entfernung von fast 13 Kilometern aufgenommen. Das Museum ist bis 19. April für die Besucher geschlossen, so wie andere touristische Einrichtungen auch. In den vergangenen Wochen gab es im Rundbau umfangreiche Bauarbeiten wegen des Brandschutzes, es entstanden Rettungswege. Zudem standen Sanierungsarbeiten in der Küche des Cafés auf dem Programm.