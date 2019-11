Sondershausen. Die Kyffhäusersparkasse in Sondershausen ist am 21. November von 8 bis 13 Uhr zeitweise telefonisch nicht erreichbar.

Sparkasse telefonisch nicht erreichbar

Aufgrund der Umstellung der Telefonanlage in der Hauptstelle der Kyffhäusersparkasse seitens der Telekom könne es am Donnerstag, dem 21. November, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zeitweise zu Unterbrechungen beziehungsweise Ausfällen der Telefonanlage kommen, teilte die Kyffhäusersparkasse mit. Das Kundenservice-Center sei jedoch während dieser Zeit per E-Mail unter internet@kyffhaeusersparkasse.de erreichbar.