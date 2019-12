Spatzen, Engel und die Weihnachtsscheune

Am Wochenende wurde in vielen Orten im Landkreis zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Wind und Regen zum Trotz kamen viele Besucher.

In Ebeleben freute sich Bürgermeister Stefan Gröbel (FW) über die große Resonanz. „Es ist mein zweiter Weihnachtsmarkt als Stadtoberhaupt und ich bin erstaunt über das rege Interesse. Wir haben dieses Jahr noch mehr Marktstände“, erzählte er. Ortsansässige Vereine präsentierten sich am Samstag ebenfalls. Angeboten wurde Dekoration und reichlich Geschenkartikel. Im voll besetzten Zelt konnte die Kinder beim Puppentheater Doncalli aus Abtsbessingen beim Stück „Räuber Hotzenplotz“ mitfiebern und helfen, dem Räuber auf die Schliche zu kommen. Beliebt war wie jedes Jahr das Karussell, zumindest bis die Sirene erklang und der Weihnachtsmann mit dem Engel und viel Tatütata angebraust kam. Mit im Gepäck ein Sack voller Süßigkeiten, um an diese zu kommen, mussten die Kinder ein Gedicht oder Lied vortragen.

Seit neun Jahren gibt es auch einen Stand der Partnerstadt Mitwitz, an dem es Spezialitäten aus Oberfranken gibt, darunter auch ein köstlicher Pflaumen-Glühwein. Der Bürgermeister von Mitwitz, Hans-Peter Lascka, ließ es sich nicht nehmen, den Punsch selbst auszureichen. Dabei erzählte er, dass die Verbindung zu Ebeleben bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, als Margareta von Ebeleben Hans Veit von Würtzburg den Herren vom Wasserschloss in Mitwitz heiratete. Heute noch zeugt das Ebelebener Wappen am Rathaus von Mitwitz von dieser Verbindung.

In Clingen drängten sich am Samstag besonders viele Besucher in die Weihnachtsscheune. Zum vierten Mal öffnete sie und Hunderte Besucher kamen. Die Strohspielecke war dieses Mal auf das überdachte Freigelände umgesiedelt worden und so war mehr Platz für Anbieter von regionalen Produkten. Unter dem Dach gab es dafür noch den Platz für eine Bogenschießanlage.

Dichtgedrängt schoben sich die Massen im ehemalige Kuhstall bis zur Bühne vor, wo das Sitzangebot noch erweitert wurde. Draußen hatte auch das Partner-Bataillon aus Frankenhausen viel zu schnell die Erbsensuppe aus der Feldküche verkauft. Bei gebratenem, gebackenen und frisch geräucherten Fisch ließen es sich die Gäste gut gehen. Kaffee oder Glühwein, auch Hochprozentiges wurde ausgereicht. Mancher Stand wurde noch von draußen nach drinnen umgesetzt, da der Sturm zu sehr an den Zelten zerrte.

Auf der Bühne gab es verschiedene Darbietungen. Nur eben die Kindergartenkinder und die Grundschule Greußen mussten aufgrund von Krankheiten absagen. Dafür ernteten die Clingener Mädchen Tessa und Clara Schettler sowie Paula Vierschilling viel Beifall für ihre Darbietungen. Weitere folgten mit Tanz und Gesang. Anschließend blies der Greußener Posaunenchor in seine glänzenden Instrumente. Bei weihnachtlichen Musik verweilten viele noch lange in und an der Scheune, die herrlich geschmückt und beleuchtet war. Feuer in den Blechfässern wärmte die Besucher an der frischen Luft, die damit länger bei dem miesen Wetter durchhalten konnten.

In kamen die Besucher vor allem um die Honwerschen Spatzen zu hören. Die treten seit 14 Jahren immer am Wochenende des dritten Adevnts in der barocken Kirche Gloria Deo auf. Der wichtigste Mann des Weihnachtsmarkt ließ sich allerdings entschuldigen: Der Weihnachtsmann war krank geworden. Die Rolle übernahm Volker Hohbein, Chef und Sänger bei den Honawerschen Spatzen. Mit einem mehrstündigen Konzert begeisterten die sieben Musiker ihr Publikum in der vollen Kirche. Dargeboten wurden besinnliche Lieder rund um die Weihnachtszeit sowie Volksweisen aus der Heimat und Liebeslieder nach dem Vorbild der Kastelruther Spatzen aus Südtirol. „Wir wollen damit unseren Beitrag zum Erhalt des Gotteshaus leisten, denn die eingehenden Spenden dienen einer guten Sache“, bekräftigte der Frontmann der Honawerschen Spatzen ihr Engagement.