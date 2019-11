Sangerhausen SangerhausenWas ist das Besondere am Friedwald Sangerhausen? Antworten auf diese Frage geben Friedwald-Förster bei einer kostenlosen Waldführung am 9. November um 14 Uhr. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Bestattungswald ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spaziergang durch Friedwald

Was ist das Besondere am Friedwald Sangerhausen? Antworten auf diese Frage geben Friedwald-Förster bei einer kostenlosen Waldführung am 9. November um 14 Uhr. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Bestattungswald erklären sie alles Wissenswerte zum Friedwald-Konzept – von Vorsorge über Grabarten bis hin zu Kosten. Die Waldführung führt an den besonderen Orten des Waldes vorbei und dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Im Grunde in Sangerhausen-Wettelrode. (red)

Es wird um Anmeldung unter Telefon 06155/ 848 200 oder online unter www.fried-wald.de/sangerhausen gebeten.