Sperrungen und Baustellen im Kyffhäuserkreis

Greußen: Aktivierung der Bauarbeiten im neuen Bauabschnitt Neustadt mit Vollsperrung ab ehemaligen Kulturhaus bis Abzweig Steinweg. Bushaltestellen Neustadt sind geschlossen und Richtung Grüningen verlegt, bitte Aushänge beachten. Umleitung von und nach Grüningen sowie Einkaufszentrum Helbeeck wird über Ober- und Niedertopfstedt ausgeschildert. Wichtiger Hinweis: Am Abzweig nach Niedertopfstedt wurde die Vorfahrt geändert. Dauer der Gesamtmaßnahme: voraussichtlich bis Ende Juli 2020.

Artern: Vollsperrung der Karl-Hühnerbein-Straße, zwischen Goetheplatz und Pestalozziplatz. Aktivierung der Bauarbeiten in Abhängigkeit von der Witterung voraussichtlich Mitte Januar, danach werden noch etwa acht Wochen für die Arbeiten benötigt. Die Umleitung erfolgt über Sangerhäuser Straße (L 3086), L 1172, Rudolf-Breitscheid-Straße, Puschkinstraße und umgekehrt. Bushaltestelle Puschkinstraße kann nicht angefahren und bedient werden (bitte Aushang an der jeweiligen Haltestelle beachten)

Schönfeld: Die Aktivierung der Arbeiten zur Ortsumgehung Schönfeld/Ringleben, zunächst geplant ab 20. Januar, verschiebt sich voraussichtlich auf den 27. Januar. Straße zwischen Ringleben und Ichstedt wird im Baustellenbereich wieder gesperrt und Umleitung nach Ichstedt ab Ringleben über Borxleben sowie in umgekehrter Richtung ausgeschildert . Beim Busverkehr bitte die Aushänge an den Abfahrtstafeln beachten.

Göllingen: Auch die Wiederaufnahme der Baumaßnahme am Weg in die Steinrinne, zwischen Göllingen und Seega verschiebt sich und wird noch bekanntgegeben.

Göllingen: Baumaßnahme Wipperbrücke am Ortsausgang – voraussichtlich ab 10. Februar bis 30. September wird die Brücke saniert und daher für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung wird ab Rottleben über Bendeleben – Hachelbich nach Göllingen und umgekehrt ausgeschildert. Die Einrichtung von Ersatzhaltestellen ist zur Zeit noch in Arbeit, durch die Umleitung über Bendeleben – Hachelbich wird es zu Einschränkungen kommen.

Heldrungen: Entlang der L 3086, ab Gewerbegebiet „An der Schmücke“ bis Bahnhof Heldrungen, erfolgt eine Trassenverlegung mittels Bohrspülverfahren. Ab 20. Januar ist eine Erweiterung für den Bereich ab Ortsausgang Bahnhof Heldrungen in Richtung Bahnübergang nach Oldisleben in Vorbereitung. Abhängig von der Witterung dauern diese Bauarbeiten voraussichtlich bis 20. Februar.

Bad Frankenhausen: Am Samstag, 25. Januar, kommt es wegen des Kyffhäuserstaffellaufes von 10 bis voraussichtlich 15 Uhr im Bereich der Zufahrtsstraße zum Kyffhäuser zu kurzzeitigen Behinderungen.

Ziegelroda: Die Landstraße zwischen Ziegelroda/Hermannseck und Querfurt ist noch bis zum 31. Juli in Höhe es ehemaligen Leimbacher Bahnhofs voll gesperrt.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis