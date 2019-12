Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielanlage Feuerwehr für Stockhausen

Die Spielplätze am Gottesacker in Sondershausen, in Schernberg und in Stockhausen werden mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Jede Anlage bekommt Geräte zu einem bestimmten Thema. In Stockhausen soll in Kürze eine Themenspielanlage „Feuerwehr“ entstehen. Der Spielplatz in Schernberg wird das Landleben in entsprechenden Geräten widerspiegeln. Am Gottesacker in Sondershausen gibt es demnächst eine Anlage mit Anspielungen auf die Stadtgeschichte mit dem Thema „Residenz, Schloss und Musik“.

Im ersten Schritt wird der Spielplatz in Stockhausen umgestaltet. Die meisten Spielgeräte hätten laut Stadtverwaltung hier ihre Verschleißgrenze erreicht und müssten zurückgebaut werden. Im Rahmen einer Projektförderung für das Jahr 2019 wird die Stadt hier die neue Themenspielanlage „Feuerwehr“ als attraktiven Spielplatz für Kinder bis 14 Jahre und Treffpunkt für Familien mit Kindern aufbauen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 35.000 Euro. Davon sind 20.000 Euro Fördermittel des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. Im Frühjahr 2020 sollen die Umbauarbeiten beginnen, damit im Sommer Kinder dort eine Vielfalt von Spielaktivitäten genießen können. Im Jahr 2020 plant die Stadt außerdem die Umgestaltung der beiden anderen Spielplätze.