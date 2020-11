Spielbetrieb coronabedingt bis 20. Dezember ausgesetzt

Mit großem Bedauern informierte die Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH, dass die Aussetzung des Spielbetriebs bis einschließlich 20. Dezember verlängert wird. Sämtliche Veranstaltungen in allen Spielstätten müssen abgesagt werden. Grund sei die aktuelle Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Für die Mitarbeiter des Theaters und des Loh-Orchesters bedeute das einen weiteren tiefen Einschnitt.

Trotz dieser Tatsache gibt sich Intendant Daniel Klajner optimistisch. „Wir sind für den Tag X bereit zu spielen: innerlich, organisatorisch und auch spielerisch“, betont er. Denn die Orchester- und Theaterproben finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften weiterhin statt. „Alle sind gespannt wie die Flitzebögen und können es kaum erwarten, wieder auftreten zu dürfen“, sagt Klajner.

Der frühest mögliche Zeitpunkt einer Aufführung wäre aus heutiger Sicht der 21. Dezember. An diesem Tag ist die Premiere des Weihnachtsmusicals „A New York Christmas“ im Großen Haus des Nordhäuser Theaters vorgesehen, die eigentlich am 11. Dezember zur Aufführung kommen sollte. Im Haus der Kunst in Sondershausen ist die nächste Aufführung am 1. Januar geplant. Das traditionelle Neujahrskonzert des Loh-Orchesters steht unter dem Titel „Polka, Walzer & Champagner“.

Ob diese und weitere Veranstaltungen wie vorgesehen stattfinden können, kann Daniel Klajner zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. „Wenn wir am 21. Dezember spielen dürfen, spielen wir.“ Sollte es erst im neuen Jahr grünes Licht dafür geben, sei man auch dann bereit. „Wir stehen hinter verschlossener Tür mit einem Blumenstrauß. Wenn die Tür aufgeht, haben wir für unser Publikum einen bunten Strauß mit Theaterproduktionen und Konzerten“, stellt der Intendant in Aussicht. Es würde ein wunderbarer Tag werden, wenn sich Künstler und Publikum endlich wieder begegnen können.

In Bezug auf die Spielorte betonte Daniel Klajner nochmals, dass diese dank ausgefeilter Hygienekonzepte sehr sicher seien. Bislang habe es weder im Nordhäuser Theater noch im Sondershäuser Haus der Kunst in Verbindung mit einer Aufführung eine Corona-Infektion gegeben.

Er teilte auch mit, dass es keine finanzielle Gefährdung der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH gäbe, da man die Einnahmeeinbußen mit Kurzarbeitergeld ausgleichen könne.



Informiert wurde zudem, dass die Theaterkasse zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar bleibt. Die Mitarbeiter des Besucherservices sind außerdem telefonisch unter 03631/983452 und per E-Mail unter kasse@theater-nordhausen.de erreichbar. Bereits erworbene Karten für Veranstaltungstermine bis zum 20. Dezember können umgetauscht oder auch erstattet werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Theaters unter: www.theater-nordhausen.de.