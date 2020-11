Kyffhäuserkreis. Die Landtagsabgeordnete Babett Pfefferlein aus Sondershausen bietet am 30. November eine telefonische Bürgersprechstunde an.

Die Sondershäuser Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Babett Pfefferlein, bietet am Montag, 30. November, von 10 bis 12 Uhr eine telefonische Bürgersprechstunde an. Unter der Rufnummer 03631/6 51 05 96 können Interessierte mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im Thüringer Landtag ins Gespräch kommen. Vorab könne man sich auch per E-Mail zur Bürgersprechstunde anmelden, um Wartezeiten zu vermeiden.

E-Mail: babett.pfefferlein@gruene-thl.de