Sprechstunde zur Endlager-Suche

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht nach dem sichersten Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. In dieser Debatte veranstaltet die BGE am Freitag, 30. Oktober, um 17 Uhr eine Online-Sprechstunde für Bürger der Nordthüringer Region. Ende September hatte die Gesellschaft deutschlandweit 90 Teilgebiete ausgewiesen, die aufgrund ihrer geologischen Eigenschaften für die Endlagerung in Frage kommen – darunter die Bergbau-Regionen um Sondershausen und Roßleben. In der Sprechstunde wollen Experten erklären, warum das Gebiet infrage kommt und Fragen beantworten. Diese können vorab per E-Mail an dialog@bge.de geschickt werden oder während des Live-Streams (per Telefon, E-Mail und Live-Chat) gestellt werden.

Sprechstunde auf dem YouTube-Kanal: www.bge.de/youtube. Anmeldung nicht erforderlich.