Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise – hier 2019 – und die Kulturverantwortlichen arbeiten an Konzepten für einen Weihnachtsmarkt unter Coronabedingungen. Ob eines umgesetzt werden kann, wird sich zeigen.

Sondershausen. Kulturverwaltung bereitet Weihnachtsmarkt in Sondershausen vor. Unklar ist, wie der aussehen könnte. Werbering bemüht sich um Start in den Advent.

Stadt will Weihnachtsmarkt vorbereiten

Die Schlossweihnacht in Sondershausen fällt wieder aus. Ursprünglich sollte in diesem Jahr endlich die Weiße Schlossweihnacht gefeiert werden. Statt auf dem Marktplatz wollte die Stadt ein mehrtägiges Markttreiben im Hof des Schlosses ausrichten. Am Konzept bastelt man bereits seit längerem. Knapp 200.000 Euro aus dem Kulturlastenausgleich waren für die Umsetzung eingeplant. Corona aber macht dem einen Strich durch die Rechnung.