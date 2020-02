Ebeleben. Satzungen will der Ebelebener Stadtrat am Donnerstag beschließen.

Stadtrat berät über Hundesteuer

Über Hundesteuersatzung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Ebeleben und der nun fünf Ortsteile soll der Stadtrat in seiner kommenden Sitzung beraten und beschließen. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Ebeleben. Vorgesehen ist eine Einwohnerfragestunde am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung.