Hoher Schaden bei Brand in Otterstedt

Otterstedt. In einer Scheune ist ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werden.

In Otterstedt ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die zentrale Leitstelle in Nordhausen gab um 5.34 Uhr eine Warnung heraus. In der Gemeinde Großenehrich, im Ortsteil Otterstedt, komme es durch einen Brand zu einer starken Rauchentwicklung. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Da Löschmaßnahmen nicht mehr umzusetzen waren, entschied die Feuerwehr, dass die Scheune kontrolliert abbrennen muss.

30.000 Euro Gesamtschaden

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Nach vier Stunden gab die Leitstelle Entwarnung.

Der Schaden am Gebäude und den Heuballen darin wird derzeit mit rund 30.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor.

