Steilwandsanierung unterm Kyffhäuserdenkmal wird gefördert

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) besichtigt mit Jens Schmidt von der Mitteldeutschen Montan GmbH und Landrätin Antje-Hochwind-Schneider die Sicherungsarbeiten an der Steilwand am Kyffhäuserdenkmal.

Im Sommer 2021 soll die Steilwand am Kyffhäuser gesichert sein. Einen Teil des dafür notwendigen Geldes hatte am Mittwoch Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) mitgebracht. Ihr Ministerium fördert den vierten Abschnitt der Sicherungsarbeiten am Geotop Alte Sandstein-Tagebauabbruchkante mit 750.000 Euro.