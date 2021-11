Steinthaleben: Weihnachtsbaum selbst schlagen

Steinthaleben. In Steinthaleben können Weihnachtsbäume selbst fürs Fest geschlagen werden.

Wie in den vergangenen Jahren kann am 5. Dezember auf der Weihnachtsbaumplantage in Steinthaleben der Weihnachtsbaum von Interessierten wieder selbst geschlagen werden oder man sucht sich einen frisch geschlagenen Baum aus der Roßlaer-Plantage aus. Aufgrund des Andrangs in den vergangenen Jahren werden in diesem Jahr zusätzlich Bäume angeboten, teilt Enrico Kalb mit. Am Sonntag, 5. Dezember, zwischen 9 und 15 Uhr ist die Weihnachtsbaumplantage, Bendelebener Straße 1, geöffnet. Neben Blaufichten und Nordmanntannen ist auch ein Glühweinstand geplant, Kuchen und Würstchen von der Landfleischerei Bullin werden verkauft. Die Verkaufsstände seien abhängig von der behördlichen Genehmigung.