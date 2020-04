Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Der Garten als Seelenort

Nur 100 Quadratmeter. Oder 400. Vielleicht auch 1000 oder gar 3000 Quadratmeter und mehr. Ein Stück Natur. Eine grüne Insel. Es gehört uns. Oder ist gepachtet. Egal. Ein Stück Natur. Mit Rasen, Beeten, Bungalow, Obstbäumen. Spielgelegenheiten für die Kinder oder Enkel. Für den Sommer ein Pool. Nie war dieses Stück Natur so wertvoll wie heute, wie in dieser Zeit.

Ja, wir sollen in Corona-Zeiten zu Hause bleiben, Ausrufezeichen. Aber wir können, sollen, ja müssen auch raus an die frische Luft. Allein, zu zweit, mit Familie. Spaziergänge bei diesen nahezu sommerlichen Frühlingstemperaturen in der Natur – mit dem nötigen Abstand zu anderen – tun sooo gut.

Und da ist der Garten. Vor dem Haus. Hinterm Haus. Irgendwo. Vielleicht in einer Kleingartenanlage. Der Garten wird, wie an diesem Wochenende so oft zu sehen war, zu einem beliebten Zufluchtsort, zu einem Seelenort. Natur, Sonne, Ruhe, etwas Arbeit, ausspannen, genießen.

Vielleicht gibt es in Schatten-Corona-Zeiten einen kleinen Lichtblick für die zahlreichen Kleingartenanlagen, die Vereine, im Kyffhäuserkreis. Weil manch einer, der dieses Stück Natur, diesen Seelenort, nicht hat, sich entscheidet für eine Parzelle. Gärten in Anlagen, die einen Pächter suchen, gibt es genug.