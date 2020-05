Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stiftung warnt vor Astausbrüchen

Auf die erhöhte Brandgefahr in Parkanlagen aufgrund der Trockenheit weist die Stiftung Thüringer Gärten und Schlösser hin. Besucher werden daher gebeten, auch im Schlosspark in Sondershausen, der zur Stiftung gehört, besondere Vorsicht walten zu lassen. Der Wassermangel bedeute Stress für die Vegetation. Bei Bäumen könne es trotz regelmäßiger Kontrolle zu akuten Astausbrüchen kommen. Um Besucher zu schützen, werde dringend vor dem Aufenthalt unter Bäumen gewarnt. Da die Trockenheit auch eine erhöhte Brandgefahr mit sich bringt, werde nochmals darauf hingewiesen, dass in den Park- und Gartenanlagen der Stiftung grundsätzlich nicht gegrillt werden darf.