Zum Weihnachtsmarkt in Sondershausen sind rum um Weihnachtsbaum und Marktplatz die Straßen gesperrt.

Sondershausen. Ab 18. Dezember ist der Marktplatz in Sondershausen nur eingeschränkt erreichbar. Der Parkplatz Am Schwan ist gesperrt.

Straßensperrungen rund um den Weihnachtsmarkt

Wegen des Aufbaus des Sondershäuser Weihnachtsmarktes werden ab Mittwoch, 18. Dezember, 8 Uhr, die Straßen Markt und Carl-Schroeder ab der verkehrsberuhigten Zone bis zur Einmündung in die Burgstraße für Fahrzeuge voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Eine Umleitung ist über die Straße „Am Schlosspark“ ausgeschildert, so dass der gesamte Fahrzeugverkehr zu Landratsamt, Stadtverwaltung und Rathaus der ausgeschilderten Umleitungsstrecke folgen müsse, erklärte die Verwaltung. Die Umleitung gilt bis zum 20. Dezember, 12 Uhr.

Für den Weihnachtsmarkt wird zusätzlich ab Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr, und bis Sonntag, 22. Dezember, 20 Uhr, der komplette Marktbereich mit Carl-Schroeder-Straße, Durchfahrt zwischen Landratsamt und Haus zum Weißen Schwan sowie die Burgstraße voll gesperrt.

Die Burgstraße sowie die Straße Am Schlosspark sind dann Sackgassen. In der südlichen Johann-Carl-Wezel-Straße wird die Einbahnstraßenregelung für diesen Zeitraum aufgehoben, so dass während der Sperrung die Händler und Geschäfte jederzeit erreichbar sein werden. Zudem stehe weiterhin der Behelfsparkplatz im Bereich „Am Schlosspark“ zur Verfügung.

Für Fußgänger gibt es im Innenstadtbereich auch während der Sperrungen keinerlei Einschränkungen, erklärte der Stadtsprecher Steffen Neumann.