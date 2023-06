Straußberg: Acht Wochen altes Affenjunge gestohlen

Straußberg. Der kleine Vari benötigt die Pflege seiner Mutter. Ohne seine Artgenossen könne er nur schwer überleben. Tierpark hofft auf Zeugenhinweise.

Traurige Nachrichten aus dem Affenwald. Ein acht Wochen altes Vari-Junges ist verschwunden. Affenwald-Betreiber Silvio Dietzel geht davon aus, dass das Tier gestohlen worden ist.

Am Sonntagmorgen zur Fütterung seien alle Jungtiere noch in der Anlage gewesen. Gegen 12 Uhr beim zweiten Kontrollgang bemerkten die Tierpfleger, dass sich die Mutter sehr nervös verhielt, eines ihrer Jungtiere suchte und sich massiv am Ausgangsbereich aufhielt. Trotz sofortiger Suche in der Anlage wurde das Jungtier nicht aufgefunden“, berichtet Silvio Dietzel. „Wir sind alle wütend und traurig“.

Aufzucht von jungen Varis gestaltet sich immer schwierig

Sechs Junge gab es bei den Varis in diesem Jahr. Die Aufzucht sei schwierig. Nicht immer nehmen die Mütter die Jungtiere an, dann übernimmt Silvio Dietzel deren Pflege. Nicht immer gelinge das. In den vergangenen drei, vier Jahren habe man immer mal Jungtiere verloren, bedauert Dietzel.

Deshalb sei die Freude in diesem Jahr groß gewesen, dass Mutter, Tanten und Geschwister sich um das Junge gut gekümmert haben. Ein wenig selbstständig sei der Junge bereits gewesen. Aber Muttermilch benötige er noch und auch die Pflege durch seine Mutter und das Aufwachsen bei den Artgenossen, erklärt Dietzel. Bei Fremden könne er vielleicht überleben, aber nicht artgerecht aufwachsen.

Im Tierpark hofft man, dass das Tier vielleicht zurück gebracht wird. Vor ein paar Jahren waren schon einmal Affen gestohlen worden. Damals deutete alles auf ein professionellen Diebstahl hin, zwölf Tiere wurden gestohlen. Auch andere Tierparks waren betroffen, erinnert sich Silvio Dietzel. Affen, Papageien seien gefragt. Legal verkaufen könne man das Vari-Junge nicht. Das Tier sei registriert, benötigt die Original-Papiere und sei somit auch nicht vermarktbar.

Mit einem Aufruf hat sich der Affenpark inzwischen an seine Gäste gewendet. Am Sonntagmorgen sei der Park bereits gut besucht gewesen. Besucher, die eine Situation beobachtet habe, die auf einen Diebstahl eines Tieres hindeute und wer könne eine Personenbeschreibung abgeben könne, solle sich bitte beim Team des Affenwalds melden.

Der Aufruf richte sich auch an den oder diejenigen, die den kleinen Affen mitgenommen. Auch sie können den Affenpark kontaktieren und man hole das Tier ab, sagt Silvio Dietzel. Anzeige bei der Polizei werde man erstatten.