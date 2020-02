Kyffhäuserkreis. In Ebeleben feierten die Narren ihr 50. Vereinsjubiläum auf dem Markt. Grün-Weiß in Sondershausen mit Kür-Premiere.

Stürmische Freiluftshow in Ebeleben und Ehrenpräsident in Sondershausen

Mit 50 zog es die Ebelebener Narren an die frische Luft. Stürmisch feierten sie am Sonntag ihr Vereinsjubiläum auf dem Marktplatz mitten in ihrer Stadt.. Und das lag nicht nur an den kräftigen Böen, mit denen Sturmtief Viktoria an Narrenkappen und Federbüschen zauste. Mit tosenden Klängen brachten die Guggemusiker aus Apolda hunderte Gäste zum Schunkeln. Und bei der Ebelebener Karnevalshymne zeigten sich die Musikanten stimmgewaltiger als das Narrenvolk „Benhusens“.

Mit farbenfrohen Kostümen, beschwingten Tanzbeinen und lustigen Sprüchen sorgten die Jubiläumskarnevalisten selbst für viel Freude bei den Zuschauern. Die werde es so erst wieder in 50 Jahren geben, forderte Elferratspräsident Marko Bartsch die Karnevalsfreunde auf, mit den derzeit 123 Mitgliedern vom Ebelebener Carnevalsverein (ECV) kräftig zu feiern. „Wir sehen uns hier erst in einem halben Jahrhundert wieder“, lachte er von seinem Podest herunter. Einige der jungen Tänzer aus den zahlreichen Garden des Vereins könnten tatsächlich beim Hundertsten noch leichtfüßig über dem Marktplatz tänzeln. Schließlich sind viele ehemalige Gardemädchen jetzt auch in Tanzgruppen aktiv. Und im 30 Jahre alten Männerballett legen Gründungsmitglieder flotte Sohlen auf die Bühne, wie Jubiläumsprinz, Vereinsvorsitzender und Ballettmitglied Thomas Wack betonte. Junge Narren sorgen mit Sketchen und in der Bütt für tolle Unterhaltung auf der Marktplatz-Bühne. Eine Premiere gab es bei der Prunksitzung vom Sondershäuser Karneval Club Grün- Weiß 1953 im Sondershäuser Haus der Kunst: Werner Luthardt, seit 40 Jahren im Club aktiv und seit 20 Jahren dessen Präsident, wurde jetzt zum ersten Ehrenpräsidenten ernannt. Der 67-Jährige gibt den Vereinsvorsitz ab. Aber die Farben Grün- Weiß haben es Luthardt weiter angetan. „Ich bin zu jeder Session aufgeregt, Lampenfieber gehört einfach dazu“, sagt der Entertainer der Bütt. Er sorgte wieder mit dafür, dass bei ersten Prunksitzung der 67. Session der Grün- Weißen unter dem Motto „Die Welt wo treibt sie hin“ kein Auge trocken blieb. „Onkel Rosi“ brachte das Publikum zum Lachkrampf. Einen verschmusten Auftritt hatten die Katzen im Musical „Cats“. Mit der Garde, den Nonnen und all den Tanzeinlagen erlebten die Zuschauer ein karnevalistisches Feuerwerk.