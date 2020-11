Stufe gelb für Sondershäuser Gymnasium

Bei einer Lehrerin der Schule war am Montag eine Coronainfektion diagnostiziert worden. Die Schulleitung hatte noch am Abend die Schüler, die von der Lehrerin unterrichtet worden waren, und die Lehrer, die Kontakt hatten, informiert, am Dienstag zu Hause zu bleiben. Das Landratsamt sprach eine Quarantäneanordnung aus. Da die Kontakte gut und schnell nachvollziehbar waren, hat sich der Krisenstab im Landratsamt dazu entschlossen, das Gymnasium nicht komplett zu schließen, sondern auf Stufe gelb zu setzen. Hier sieht das Bildungsministerium einen eingeschränkten Präsenzbetrieb vor und erhöhten Hygienemaßnahmen. Abhängig vom Zeitpunkt des Kontakts mit der Lehrerin haben Schüler und andere Lehrer eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten, die jeweils an einem anderen Tag enden könne, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele.

Für den Kyffhäuserkreis meldete das Landratsamt am Dienstag 4 neue Infektionen, keine neuen Genesenen und 18 Menschen, die weiterhin stationär behandelt werden müssen. Aktuell gibt es 188 aktive Coronainfektionen im Landkreis. 962 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.