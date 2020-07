Sondershausen. Eine Monstertruckshow der Korth Brothers – Stunt Racers findet am Sonntag, 2. August sowie am 9. August in Sondershausen statt.

Stunts aus dem Film The Fast and The Furious

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stunts aus dem Film The Fast and The Furious

Eine Monstertruckshow findet am Sonntag, 2. August, sowie am Sonntag, 9. August, jeweils um elf Uhr in Sondershausen auf dem Parkplatz von Möbel Strotzer, Schachtstraße 6, statt. Die Korth Brothers aus Ebeleben bieten originale Monstertrucks aus den USA, Motorrad-Stunts und -Sprünge sowie Autoartistik. Das Team besteht bereits in der dritten Generation und spielte als Double in diversen Actionfilmen mit. Außerdem ist es bekannt aus Fernsehsendungen wie Wetten Dass, Galileo sowie Grip das Motormagazin. Vergangene TV-Auftritte der Korth Brothers waren außerdem bei Deutschland sucht den Superstar mit dem Stargast Igor sowie im ZDF-Fernsehgarten. Die Live-Show verspricht laut eigenen Angaben 90 Minuten Nervenkitzel. Neben Stunts aus dem Film „The Fast and The Furious“ präsentiert das Team die größte Harley Davidson der Welt. Der Stunt-Fahrer Steven Korth bewältigt Sprünge mit dem Motorrad über meterhohe Rampen sowie Monsterstrucks.

Tommy Crash präsentiert einen Kamikaze-Sturzflug von einem Kran sowie Überschläge. Der Veranstalter informiert, dass die Show unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen stattfindet.