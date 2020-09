Tag des Wanderns wird nachgeholt

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer aus Sondershausen wollen am 18. September ihren Tag des Wanderns nachholen, der im Mai ausfallen musste.

Zunächst laden am Mittwoch, 16. September, die Seniorenwanderer des Hainleite-Wanderklubs zu einer Wanderung im Possenwald ein. Treffpunkt: 9 Uhr am Forsthaus in der Possenallee.

Am Freitag, 18. September, soll dann der im Mai abgesagte Tag des Wanderns nachgeholt werden. Die Kurzstreckenwanderer fahren 9 Uhr vom Busbahnhof zur Sägemühle. Von hier führt die Wanderung zur Ebersburg und nach Neustadt. Eine Anmeldung bei Christel Fahsl ist erforderlich. Die Sonnabendwanderer treffen sich 8 Uhr auf dem Parkplatz am Achteckhaus und fahren nach Walkenried. Über den Karstwanderweg, Sachsenstein und die Rosenteiche geht es zurück nach Walkenried. Bitte an Corona-Schutzmasken denken und mitbringen.