Teilnahme an Thüringen-Ausstellung

Auf der Thüringen-Ausstellung in Erfurt zeigen sich auch wieder Aussteller aus dem Kyffhäuserkreis. Ab Samstag und bis zum 8. März wird auf der Verbrauchermesse über Bauen, Wohne, Garten und Essen und in weiteren Sonderschauen über Gesundheit und Immobilien informiert. Die Goethe Schokoladenmanufaktur sei auf der Sonderschau „Regionale Produkte: Thüringen entdecken & genießen“ vertreten, teilt der Organisator, die RAM Regio Ausstellungs GmbH mit. Auf dem Erfurter Messegelände stellen sich aber auch die Kur und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, die KMG Kliniken und das Rehazentrum der Deutschen Rentenversicherung in Bad Frankenhausen vor.