Telefonsprechstunde mit Babett Pfefferlein

Kyffhäuserkreis. Babett Pfefferlein, Grüne-Landtagsabgeordnete, bietet am kommenden Montag eine telefonische Bürgersprechstunde an.

Die Sondershäuser Landtagsabgeordnete der Grünen, Babett Pfefferlein, bietet am Montag, dem 7. Dezember eine telefonische Bürgersprechstunde an. Zwischen 10 und 12 Uhr ist die Politikerin unter der Rufnummer 03631/651 05 96 zu sprechen. Interessierte können sich vorab per E-Mail unter babett.pfefferlein@gruene-thl.de mit ihrer Telefonnummer zur Bürgersprechstunde anmelden, um Wartezeiten zu vermeiden.