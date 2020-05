Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teurer Vorfahrtsfehler in Sondershausen

Teurer Vorfahrtsfehler

Am Freitagnachmittag fuhr der Fahrer (57) eines VW in der Sondershäuser Bruno-Schönlank-Straße und wollte nach rechts in die Nordhäuser Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem von links kommenden Ford zusammen. Durch die Kollision wurde die 65-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 7000 EUR.

Weiterer Vorfahrtsfehler

Freitagvormittag fuhr ein 58-jähriger Ford-Fahrer auf den Edeka-Parkplatz in Richtung Zufahrtsstraße mit der Absicht, auf diese in Richtung Frankenhäuser-Straße nach links einzubiegen. Dabei übersah er das von rechts aus Richtung Glascontainern kommenden vorfahrtsberechtigte Leichtkraftfahrzeug, welches in Richtung Frankenhäuser-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Polo angefahren und geflüchtet

Freitagvormittag parkte die Besitzerin eines roten VW Polo ihr Fahrzeug um 10.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz gegenüber der BFT-Tankstelle mit der Front zur Straße und ging einkaufen. Als sie nach ca. 30 Minuten wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden hinten rechts am Kotflügel fest. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht. Die Polizei fragt: Kann jemand sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen im besagten Zeitraum geben? Zeugen hierzu werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.