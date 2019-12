Teurerer Strom und neue Digitalzähler

Etwa 3,77 Euro muss ein durchschnittlicher Haushalt im kommenden Jahr pro Monat für Strom mehr ausgeben, wenn er die Elektroenergie von den Sondershäuser Stadtwerken bezieht. Das rechnet Hans-Christoph Schmidt, der Chef des städtischen Versorgungsunternehmens, vor, nachdem er verkündet hat, dass der Preis für Stadtwerke-Strom 2020 um 1,52 Cent pro Kilowattstunde angehoben wurden. „Wir reagieren damit nur auf den Anstieg bei den Energiepreisen an der Strombörse“ begründet er die Preiserhöhung. Die betrifft etwa 13.000 Stromabnehmer der Stadtwerke in Sondershausen und Kyffhäuserland.

Es ist die zweite in Folge, nachdem die Kilowattstunde 2018 schon einen Cent teurer geworden war. Im Jahr zuvor allerdings war der Preis für den Stadtwerke-Strom auch einmal um 0,6 Cent gesenkt worden. Laut der Kalkulation, mit der Schmidt die erneute Erhöhung rechtfertigt, werde allein der Einkaufspreis für Strom auf dem weltweiten Energiemarkt im Verlauf des kommenden Jahres im Mittelwert um 1,078 Cent pro Kilowattstunde ansteigen. Darüber hinaus schlügen zunehmende Umlagen etwa für das Energieeinspeisungsgesetz (EEG) und wachsende Entgelte für die Nutzung der Stromnetze durch die Stadtwerke mit insgesamt 0,52 Cent pro Kilowattstunde zu Buche.

„Wir verdienen an der Preiserhöhung nichts, wir geben notgedrungen Kosten weiter, die andere uns in Rechnung stellen“, so Schmidt. Weil es sich dabei im Jahr um hunderttausende Euro handele, sei es nicht vertretbar, diese Summe allein dem Unternehmen aufzubürden. „Wir geben dabei ohnehin nur einen niedrigen Durchschnitt der erwarteten Strompreisausschläge nach oben an unsere Kunden weiter.“ Ausstehende politische Entscheidungen etwa zur Kohlendioxid-Umlage seien noch gar nicht berücksichtigt.

Weniger turbulent gehe es nach Schilderung Schmidts derzeit auf dem Markt für Erdgas zu. Deswegen gebe es auch keinen Anlass, die Preise für die etwa 5000 Gaskunden der Stadtwerke im kommenden Jahr anzupassen. „Hier bleibt alles stabil“, versichert der Stadtwerke-Chef. Sein Unternehmen müsse vorerst auch keine großen Summen ins Gasnetz investieren. In den zurückliegenden Monaten seien auch die zuvor noch nicht versorgten Sondershäuser Ortsteile bis hin nach Dietenborn angeschlossen worden.

Auf dem Stromsektor hingegen müssten die Stadtwerke in nächster Zeit viel Geld in die Hand nehmen, um alle etwa 15.000 analoge Verbrauchszähler gegen digitale auszutauschen. Das werde mit der vom Bund ausgerufen Digitalisierung der Energiewende vorgeschrieben. Schmidt rechnet mit einem siebenstelligen Betrag, den das städtische Unternehmen dafür in den kommenden Jahren aufbringen müsse. Bis Ende 2020 sollen etwa 1500 Zähler ausgetauscht werden.

Etwa eine halbe Million Euro investieren die Stadtwerke nach Aussage Schmidts im Laufe des kommenden Jahres auch in neue EDV-Anlagen und andere Informationstechnologie im eigenen Unternehmen. „Wir müssen die Datenverarbeitung laufend auf neuestem Stand halten. Das ist auch eine Frage der Sicherheit. Veraltete Technik bietet Hackern Angriffspunkte. Niemand aber will doch, dass plötzlich das Stromnetz in Sondershausen ausfällt, weil ein böswilliger Eindringling im System den Schalter umgelegt hat“, meint Schmidt.