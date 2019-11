Im Sondershäuser Ortsteil Thalebra wird die Überfahrt über den Sumpfbach jetzt erneuert. Im Juli des vergangenen Jahres war die marode Brücke in der Straße „Zum Flachsteich“ für Kraftfahrzeuge gesperrt und von der Sondershäuser Fachgruppe Brückenbau des Technischen Hilfswerkes (THW) durch ein Brückenprovisorium ersetzt worden.

Die transportable und recht leichte Not- und Behelfsbrücke wurde 1944 ursprünglich für den militärischen Bereich entwickelt und sollte nur für kurze Zeit den zweiten Zugang zum Ort sicherstellen. Nachdem eine erste Ausschreibung für den Neubau der Brücke gescheitert war, blieb sie bis dieses Jahr stehen und wurde erst in der vergangenen Woche um einige Meter versetzt, damit sie während der Bauarbeiten weiterhin benutzt werden kann.

Seit ihrer Verlegung war die Behelfsbrücke bis gestern noch nicht wieder vom Brücken-Tüv abgenommen und somit für Fahrzeuge und auch Fußgänger voll gesperrt. Eine Umleitung für Nutzer des Unstrut-Werra-Radwegs wurde nicht ausgeschildert. In der Praxis wirkt sich das jedoch kaum aus. „Weder Autofahrer noch Fußgänger halten sich an die Absperrung und benutzten die Behelfsbrücke trotz Sperrschild“, beobachtete Matthias Rechenbach. Der Vermesser arbeitete gestern an einer Bestandsaufnahme für die Firma Bauunion Wandersleben. Diese Firma wird auch die Reste der alten Brücke abreißen und den Neubau errichten.

Mit einer Fertigstellung der Brücke ist vermutlich erst im Mai kommenden Jahres zu rechnen, nachdem sich der Beginn der Arbeiten schon um Monate verschob. Um während der Arbeiten der Versorgung der hinteren Anlieger in der Straße zum Flachsteich sicherzustellen, wurde bereits eine Elektroleitung neu verlegt. Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen werden Stück für Stück ersetzt und sollen auch Bestandteile der neuen Brücke den Sumpfbach überqueren.

Damit der Neubau auf einem stabilen Fundament errichtet werden kann, müssen insgesamt zehn Bohrpfähle für die zwei Brückenwiderlager gesetzt werden. Die Brücke ist Teil des Verbindungsweges zum Ortsteil Hohenebra. Die Behelfsbrücke kann von Fahrzeugen bis 24 Tonnen, somit beispielsweise auch von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden.