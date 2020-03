Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Therme schließt

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kyffhäuserkreis ist die Bade- und Saunalandschaft sowie die Totes-Meer-Salzgrotte in der Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen bis auf Weiteres geschlossen. Das teilte die Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen mit. Die Gruppen- und Kursangebote werden ab sofort nicht mehr durchgeführt. Die Physiotherapie im Kurmittelhaus an der Therme sowie der Caravanplatz seien weiterhin in Betrieb und bleiben regulär geöffnet, heißt es.