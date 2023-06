Thüringer Ortsmeister erneut gesucht

Kyffhäuserkreis. Bewerbungen von Kommunen sind bis zum 23. Juli möglich. Preisgeld bis zu 5000 Euro winkt.

Die Bewerbungsfrist für die Thüringer Ortsmeisterschaft der Funke Medien Thüringen läuft wieder. Ab sofort kann sich jedes Dorf und jede Stadt mit ihrem Konzept bewerben und am Ende um den Pokal und das damit verbundene Preisgeld spielen. Im vergangenen Jahr gehörte Wiehe zu den fünf Finalisten.

Wie 2022 heißt es auch in diesem Jahr, mit einem ansprechenden Konzept zu überzeugen, beim Voting der Bürgerinnen und Bürger zu punkten und letztlich in fünf Disziplinen erfolgreich zu bestehen. Beim „Hau den Lukas“ geht es nicht nur um Kraft, sondern auch um Geschicklichkeit. Mit einem Hüftgurt an einem Bungeeseilen müssen an der nächsten Station zwei Klettkissen möglichst weit vorn auf eine Mittelwand geheftet werden.

Geschick in fünf Disziplinen gefragt

Ein ruhiges Händchen und viel Geduld braucht es beim „Heißen Draht“; Mut hingegen ist beim Bowling gefragt, denn dort wird ein Teilnehmender zur lebenden Bowlingkugel. Der Wettkampf am Finaltag endet mit einem Quiz quer durch den Fragen-Dschungel.

Die Wieheschen hatten sich für ihren Auftritt im vergangenen Sommer richtig ins Zeug gelegt. Nicht nur bei den Wettbewerben. Ein richtiges gemütliches Volksfest auf dem Markt war der Wettbewerb geworden – mit voll besetzten Bänken, angeregten Gesprächen, Unterhaltung und hohem Spaßfaktor bei Rostwurst, Kaffee und Kuchen. Rund 400 Besucher hatten das Spektakel damals verfolgt. Zum Sieg hatte es nicht gereicht. Aber immerhin 1000 Euro konnten sich die Wiehschen sichern.

Den Titel sicherte sich im vergangenen Jahr Seebergen. Neben Wiehe und Titelgewinner Seebergen standen auch Arnstadt, Bad Langensalza und Hohenstein und Wiehe im Finale.

Nun heißt es aber erst einmal anmelden. Aus allen Anmeldungen, dabei spielt es keine Rolle ob Stadt, Gemeinde, Dorf oder Ortsteil, werden zehn Orte ausgewählt, die in die zweite Runde kommen. In einem anschließenden Publikumsvoting, vom 27. Juli bis zum 6. August, werden die fünf Finalteilnehmer ermittelt. Beim Voting heißt es „Jede Stimme zählt“. Die fünf Finalorte werden von uns besucht und können sich auf einen einmaligen Tag mit jeder Menge Spaß und Spannung freuen. Jeder Finalort muss sich den Herausforderungen stellen und dabei möglichst viele Bürgerpunkte sammeln. Neben dem heißbegehrten Pokal gibt es auch 5000 Euro für die Gemeinde zu gewinnen. Der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro, für den dritten Platz gibt es 2000 Euro. Die letzten beiden Finalisten bekommen jeweils 1000 Euro.

Anmeldung bis 23. Juli unter: www.thueringer-allgemeine.de/ortsmeister